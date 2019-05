ANTENE FARA ABONAMENT

ANTENE FARA ABONAMENT . https://www.facebook.com/AnteneIulian Funcţionează oriunde in tara si strainatate CU PROGRAME ROMANESTI SI STRAINE (Italiene, Unguresti, Rusesti, Ukrainiene, Frantuzesti, Germane, Engleze, Spaniole, Turcesti, Sarbesti, Arabe, Poloneze, Etc.) Livram oriunde in tara si strainatate. Oferim consultanta si transport gratuit. Oricine poate instala o asemenea antena. Mai multe informaţi l-e putem oferi la numerele de telefon. 0767014723 , 0741455320.-PROGRAME ITALIENE: Rai1HD, Rai2HD, Rai3HD,Rai4HD, Rai5, Italia1 HD ,Rete4 HD, Canale5 HD, 20MEDIASET HD, RaiMovie, TgCom24, RaiNews24, RaiStoria,RaiSport1HD, RaiSport2HD, RaiPremium, IrisMediaset, Boing, La5Mediaset, La 7, TOPcrimeMediaset, RaiScuola, Focus, MediasetEXTRA, MediasetITALIA2, RaiGulp, RaiYoyo, Cartoonito, Giallo, TV2000, Tv8, Etc. Programe ROMANESTI TOATE: UNGURESTI TOATE, PROGRAME TURCESTI: TOATE, FRANTUZESTI PARTIAL. GERMANE TOATE, ARABE TOATE, SARBESTI, BULGARESTI, PARTIAL. Pentru mai multe informatii sunati la numerele de tel.0767014723, 0741455320. Oferim transport si consultanta gratuit in judetele: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Calaras, Caras Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare. Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vaslui, Vrancea.

Pret: 600€