ANUNT INCEPERE PROIECT \" Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor\" MG Wembley Trans S.RL\r

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilorIMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute înanexa nr. 2 MG WEMBLEY TRANS S.R.L., anunta lansarea proiectul cu titlul ”Grant capital de lucru” proiect nr RUE 4370 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv Nr. M2-4370 din 22-03-2021.Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea prin ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, prin Masura de Grant pentru capital de lucru, in cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de Urgenta nr 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, in contextul crizei provocate de COVID -19. Valoarea proiectului este de 158.377,2525 lei RON (valoarea totala) din care : 137.719,35 RON grant si 20.657,9025 RON cofinanțare. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 \r

Date contact:Persoana contact: Danila Mihai Gheorghe \r

email: mgwembleytrans@gmail.com\r

telefon: 0770130132