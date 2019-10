Accesibil Construct din Timisoara

Accesibil Construct din Timisoara angajeaza \\r\

DIRECTOR EXECUTIV\\r\

De ce tu?!\\r\

Comunici usor cu oamenii.\\r\

Stii ca pentru a avea succes e nevoie de perseverenta si disciplina.\\r\

Esti genul care indiferent de situatie, merge numai inainte.\\r\

Iti doresti sa te implici in dezvoltarea colegiilor tai.\\r\

Stii ca pentru a reusi e nevoie sa-ti asumi responsabilitati de lider.\\r\

Ai minimum 1 an experienta in management si dezvoltarea de echipe.\\r\

Ce o sa faci ?!\\r\

Recrutezi electricieni, dulgheri, zidari, fierari, faiantori, finisori, faiantori\\r\

Selectezi, motivezi si dezvolti o forță de productie si vânzări profesionistă.\\r\

Găsești modalități inovatoare de a vinde o gamă diversificată de produse clienților.\\r\

Obții satisfacții pe termen lung, alături de membrii echipei tale.\\r\

Construiești propriile obiective de carieră, pe termen lung.\\r\

De ce la noi?!\\r\

Pentru ca îți oferim următoarele beneficii:\\r\

Pachet financiar atractiv, bonus motivant in functie de realizarile personale si ale companiei\\r\

- La noi inveti si te dezvolti profesional;\\r\

- La noi esti respectat pentru cine esti si pentru munca ta\\r\

- La noi te simti bine in echipa si facem performanta de varf: impreuna!