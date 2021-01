Amgajez muncitor necalificat in secție

Amgajez muncitor necalificat in secție productie mase plastice din Com Stroiesti\r

Munca consta in alimentarea utilajelor, împachetarea și manipularea produsului finit. \r

Program L-V 8ore/zi, in schimburi\r

Salariu net 1800-2500 lei/ luna\r

Tel 0741 282 283