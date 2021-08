Angajam SOFER-LIVRATOR distributie

Angajam SOFER-LIVRATOR distributie METRO.Transportul se efectueaza zilnic de la rampa Metro Suceava catre clientii existenti, conform itinerariului zilnic stabilit catre zonele arondate. Permis conducere categ B min. 3 ani. Experienta in a conduce si utiliza autoutilitara frigorifica de 3,5 To dotata cu lift hidraulic, cunostinte minime mecanica auto. Experienta in distributie (constituie un avantaj). Disponibilitate de deplasari si program prelungit. Seriozitate si responsabilitate, Respecta regulile privind incarcarea, repartizarea incarcaturii, asigurarea si fixarea marfurilor transportate in conditii optime, Efectueaza incasari sau preia instrumente de plata conform facturilor ce insotesc marfa si le depune catre casieria Metro. Gestioneaza si raspunde de incasari si documentele ce insotesc marfa. Asigura livrarea comenzilor in/din masina si mentine o relatie buna cu clientii. Desfasoara activitati de incarcare – descarcare marfa. Mentine si raspunde de starea de functionare si de curatenie a mijlocului de transport alocat, efectueaza impreuna cu dep logistic planificarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre. Exploateaza autovehiculul in conditii optime si mentine legatura cu departamentul logistic, transmitand informatii despre cursa sau starea auto. Respecta regulile privind prevenirea accidentelor de munca in circulatia rutiera. Oferta : Salariu atractiv , Bonificatii suplimetare si Prime, Spor de weekend. Relatii la tel : 0762660168