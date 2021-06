Angajam mecanic/electrician auto Volvo

Angajam mecanic/electrician auto Volvo & Renault Trucks centrul service Suceava. Premium Trucks, reprezentant al brandurilor de camioane Volvo și Renault din zona Suceava, continuă dezvoltarea reţelei de service prin deschiderea de curând a unui centru service în Suceava, care va furniza servicii de reparaţii, întreţinere şi livrări de piese de schimb. Dacă eşti pasionat de camioane și vrei să contribui la dezvoltarea brandurilor Volvo și Renault, vino alaturi de noi! Vei fi parte a unei echipe noi, dar in același timp, parte dintr-o organizație experimentată şi dinamică. Responsabilități: -Execută lucrări de diagnosticare, întreţinere preventivă şi reparaţii conform comenzii de lucru -Înregistrează timpii de începere şi finalizare ai fiecărei operaţii -Informează managerul direct şi înregistrează pe comanda de lucru eventualele defecţiuni suplimentare constatate pe parcursul reparaţiei şi execută reparaţia doar după primirea acceptului, conform procedurii de reparaţii adiţionale -Utilizează şi menţine sculele speciale în conformitate cu instrucţiunile specifice. Profil ideal: -Diploma mecanic/electrician auto -Cunoştinţe tehnice legate de sistemele de pe autocamione si interacţiunea dintre ele -Cunoştinţe legate de modul de căutare in manualele de reparaţii în funcţie de defectele identificate -Cunoştinţe electrice -Minim 2 ani experienţă într-o poziţie similară -Limba engleză cunoştinţe tehnice de bază -Domiciliul in Suceava. Detalii contact 0723615519