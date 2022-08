Angajam personal magazin alimentar! SC

Angajam personal magazin alimentar! SC Alextin Bucovina SRL, avand vechime de peste 10 ani in domeniu, cu sediul in Suceava, Str. Putna Nr.5 (cartier ANL Burdujeni) angajeaza personal magazin alimentar. Salariul, beneficiile si detaliile postului sunt urmatoarele: Salariul net (in mana) pentru persoanele fara experienta este de 2000 de lei si poate ajunge la 2300 de lei pentru persoanele care pot dovedi experienta in domeniu. Tichete de masa in valoare de 300 de lei lunar. Contract de munca cu norma intreaga din prima zi. Concediu 20 de zile platite anual. Pe partea salariala anual vor exista renegocieri ale salariului.Se ofera prime consistente de sarbatori (Craciun, Paste).Sarbatorile libere legale lucrate sunt platite dublu.Cei interesati sunt rugati trimita un CV la adresa de email alextin.bucovina@gmail.com sau sa sune la nr de telefon 0744972360. Preferabil o persoana cu experienta dar acceptam si o persoana fara experienta care dovedeste potential.Ca si mijloc de transport autobuzul TPL NR 2 are statie la 20 de metri de magazin.