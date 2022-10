Angajam vanzatoare.

Angajam vanzatoare. Esti o fire dinamica, isteata, sociabila? Iti plac hainutele si ai bun simt in recomandarea unei tinute? Esti in cautarea unui job? Trimite CV pe WhatsApp, nr. telefon 0740 021 172, angajam vanzatoare pentru magazin de imbracaminte in Centrul Comercial Bucovina Suceava.