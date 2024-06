Angajez asistent personal Caut o

Angajez asistent personal. Caut o femeie care să ajute o persoană în vârstă de 43 ani. Persoana nu are nevoie de îngrijire specială decât că este surd. În schimb are nevoie de ajutor la pregătirea hranei, curățenie, însoțire la medic, etc. Part - time, program 2-3 ore/zi, la alegere, cazare și masă. Se oferă 1000 lei. Liteni - Suceava. Telefon 0724-541.657.