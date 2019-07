Angajez sofer cu permis categoria B

Angajez sofer cu permis categoria B pentru distributie apa carbogazoasa si operator imbuteliere apa carbogazoasa .\\r\

Abilitati necesare : conditie fizica relativ buna deoarece este necesara manipularea unor baxuri cu o greutate de 16kg si distribuirea lor in magazine ( in depozit incarcarea in masina se face de catre manipulant ) , cunostinte minimale de aritmetica pentru emitere facturi .\\r\

Salar motivant si bonusuri in functie de cantitatea de apa distribuita .\\r\

Soferul nu are atributiuni de vanzare sau promovare , trebuie doar sa distribuie in magazinele unde sunt comenzi .\\r\

Zonele de distributie : Suceava , Radauti , Botosani , Falticeni , Siret.\\r\

Programul de lucru este de 8 ore pe zi cinci zile pe saptamana.Orele suplimentare se fac cu accordul partilor si se platesc suplimentar.\\r\

Masinile din dotare sunt busuri Mecedes Sprinter bine intretinute .\\r\

Munca de operator imbuteliere este o munca repetitiva , care necesita o conditie fizica relativ buna ,dar care nu presupune stress.Conditiile de mediu ambient la locul de munca sunt bune.(lumina,curatenie,caldura).\\r\

Pentru angajatii care doresc cazare se poate asigura o cazare gratis decenta si placuta . \\r\

Daca sunteti interesat trimiteti SMS LA TELEFON 0749656589 sau pe adresa de email fl.manolache@gmail.com cu informatii despre experienta dumneavostra , unde ati mai lucrat , localitatea / cartierul unde locuiti si pretentiile dvs. salariale .