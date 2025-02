Anunt public privind depunerea

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu\r

SC NORD SPEDITION SRL, cu sediul in judetul Suceava, municipiul Radauti, str. Piata Unirii, nr.33, mezanin, bl.turn, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul \'\'Construire unitate de producere energie electrica din surse solare la NORD SPEDITION SRL\'\', propus a fi amplasat in judetul Suceava, comuna Vulturesti, satul Vulturesti, imobile-teren identificate prin Extras de carte funciara: 34314, 34315,34216 Vulturesti.\r

Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava din municipiul Suceava,str. Bistritei, nr. 1A, judetul Suceava, si la sediul titularului SC NORD SPEDITION SRL din judetul Suceava, municipiul Radauti, str. Piata Unirii, nr.33, mezanin, bl. turn, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13.\r

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

