Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, cu sediul în Municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr 15, în incinta Stațiunii de Cercetare Agricolă Suceava, Parter, Camera 8, Județul Suceava jud. Suceava, telefon: 0230222722, e-mail: immsuceava508@gmail.com, achiziționează prin procedură competitivă conform Ordinului 1284/2016 servicii de organizare a programelor avansate de formare profesionala de tipul Marketing Online,Administrator Retea, Social Media,Responsabil Protectia datelor cu character personal in domeniul IT, Artificial Intelligence (Inteligenta Artificiala) orientate exclusiv spre domeniul IT pentru proiectul “Dezvoltare economica prin digitalizare” Cod proiect 142508, derulat în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia.Contractul are o durată de 2 luni. Valoarea estimată a contractului este de 456.067,56 lei fără TVA.Ofertele pot fi trimise sau depuse personal până la data de 02.10.2023, ora 16.00 la adresa Municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr 15, în incinta Stațiunii de Cercetare Agricolă Suceava, Parter, Camera 8.Detalii suplimentare privind documentația pentru ofertanți pot fi solicitate la e-mail immsuceava508@gmail.com.