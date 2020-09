Autodel Suceava angajeaza tinichigiu si

Autodel Suceava angajeaza tinichigiu si vopsitor auto.\r

Cerințe : seriozitate , profesionalism , punctualitate\r

Responsabilitati:\r

- Executa operatiile de tinichigerie si vopsitorie specializarii lui, conform comenzii primite, in concordanta cu normele tehnice specifice ale cabinei de vopsit. La nevoie completeaza cu suplimentarile pe care le constata in timpul lucrului si aduce la cunostinta sefului de atelier aceste suplimentari. Orice operatii suplimentare comenzii primite se vor executa doar cu avizul sefului de atelier.\r

- Efectueaza reparatii de vopsitorie strict in spatiul destinat vopsitoriei din cadrul atelierului service.\r

Oferim: condiții de lucru foarte bune, salarizare atractiva, loc stabil\r

\r

Pt detalii: 0752763312