Barbat 36 ani, din Suceava, fara obligatii, niciodata casatorit, a 3 generatie de sucevean 1,70 m, 66 kg, cu servici stabil, studii superioare, prezentabil și echilibrat. Sunt ultimul in arborele genealogic, nu mai am rude decat parintii care sunt in varsta. Nu am pretentii marii pt. viitoarea consoarta: doresc să fie sinceră, prezentabila, sa avem copii impreuna, sa aiba pana in 39 ani, sa nu fie corpolenta Tel 0756859629 Rog seriozitate!