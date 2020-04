Birou in vila, ultracentral

Birou in vila, ultracentral Se inchiriaza un birou la parter in vila noua, parcare, aer conditionat, baie, bucatarie, amplasata in centrul orasului Suceava, Pret inchiriere: 450 euro/luna. Se poate inchiria si tot parterul pentru suma de 1200euro sau toata vila pentru 1600euro. Telefon contact: 0748239693