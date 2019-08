Boghean Aurel-Gavril Intreprindere

I. INFORMATII DESPRE ANGAJAT SI OFERTA DE MUNCA Functia: Femeie de servici Locuri vacante: 1 \r

1.1.Profilul angajatului: a) varsta intre 20 – 50 de ani b) experienta in domeniu nu este necesara c) cunostinte de limba romana la nivel minim sau cunoasterea unei limbi de circulatie internationala nivel mediu d) sa fie serios si responsabil e) sa nu consume alcool in timpul programului de munca f) sa nu impatimit al jocurilor de noroc g) nu se fumeaza in interiorul sediului h) certificate de cazier judiciar, curat, fara antecedente (necesar in vederea angajarii) ** cetatenia romana nu este obligatorie, angajatorul va suporta integral costurile de deschidere a vizei de munca\r

1.2 Oferta de munca: a) salar lunar net, 1263 lei b) program de munca 8 ore 8-16 c) masele asigurate sunt incluse in program d) program de repaus/tigara 10 min la 2 ore e) program repaus masa 30 min.\r

f) pentru cetatenie RO contract de munca pe termin nedeterminat g) pentru cetatenie din afara UE contract de munca pe perioada valabilitatii vizei de munca h) gratuit cazare in Romania i) gratuit doua mese pe zi j) gratuit asigurare medicala l) raspundere limitata p) costurile pentru viza de munca suportate de catre angajator