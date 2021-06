Buna Eu sunt Eugen si mi-ar place sa

Buna. Eu sunt Eugen si mi-ar place sa cunosc o femeie draguta , serioasa , sufletista care sa imi fie o buna prietena, apoi iubita , apoi sotie.\r

Am 40 de ani nu am fost casatorit nu am copii. Imi doresc o familie. Lucrez in domeniu naval ,sunt electrician. Daca esti interesata sa ma cunosti astept mesaj de prezentare pe adresa de email (mihaieugen690@yahoo.com ) Imi doresc o persona comunicativa , sincera care are timp de o relatie si vrea o familie alaturi de mine .Imi doresc copii . \r

Sa aveti o zi frumoasa.\r

O relatie incepe printr-o buna comunicare si astept persoana potrivita.\r

Am 1.76/ 84 kg ,saten ,ochi verzi,port ochelari, statura atletica \r

Sa fiti iubiti si multa sanatate ca restul le faceti pe toate.