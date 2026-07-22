Bună, caut o conexiune relaxată cu o

Bună, caut o conexiune relaxată cu o femeie deschisă, în care să existe atât prietenie cât și atracție - genul de relație în care ne înțelegem bine, petrecem timp plăcut împreună. Pentru mine contează respectul și chimia dintre doi oameni care știu exact ce își doresc. Dacă simți că ești pe aceeași lungime de undă, mi-ar plăcea să ne cunoaștem. Despre mine, am 40 ani, 1,69 m, 65 kg, șaten, sunt din municipiul Suceava. Sunt un tip calm, liniştit,răbdător, muncitor. Prin urmare am putea clădi ceva frumos împreună, poate chiar o căsnicie. Dacă ai citit mesajul meu şi ţi-am captat atenţia, aştept să mă contactezi la tel 0753383953. Mulţumesc!