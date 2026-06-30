Casă de vânzare la Ipotești, 167 mp utili, 4 dormitoare, 3 băi, bucătărie, living, terasă, beci și garaj, încălzire în pardoseală, turnat șape, gletuită și o mână de var dat. Toate utilitățile trase în casă, teren 400 m cu tot cu construcție. Drum acces de 7 metri lățime. Detalii la numărul de telefon #0744-576.454

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