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Anunturi - Imobiliare - Vânzări case - Casă de vânzare la Ipotești, 167 mp

Casă de vânzare la Ipotești, 167 mp

Casă de vânzare la Ipotești, 167 mp utili, 4 dormitoare, 3 băi, bucătărie, living, terasă, beci și garaj, încălzire în pardoseală, turnat șape, gletuită și o mână de var dat. Toate utilitățile trase în casă, teren 400 m cu tot cu construcție. Drum acces de 7 metri lățime. Detalii la numărul de telefon #0744-576.454

Pret: 0€
Identificator: 1429257
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 30-06-2026
Expira la: 30-07-2026
Vizualizari: 20
   
     
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