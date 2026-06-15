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Anunturi - Imobiliare - Vânzări case - Persoana fizica, vand casa taraneasca

Persoana fizica, vand casa taraneasca

Persoana fizica, vand casa taraneasca veche + 2 loturi de teren arabil (neincluse in pret / pret separat pentru cine este interesat), casa nu a mai fost locuita de mult timp, se afla pe drumul spre Poieni, comuna Arbore si este amplasata stradal, intre case, la fel ca toate celelalte locuinte, racordata la electric, put. 3400 m/patrati casa, sura si livada, casa are 98m/patrati, toate dependintele sunt trecute in cadastru pt cine doreste renovarea acestora, la cerere ofer copiile documentelor si alte informatii. In capatul livezii se afla un rau. Pret negociabil subtantial pt vanzare urgenta. Contact 0766459848

Pret: 35 000€
Identificator: 1428997
Tip anunt: Premium
Zona: Altă zonă
Adaugat la: 15-06-2026
Expira la: 15-07-2026
Vizualizari: 26
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Imobiliare - Vânzări case

Vând casă în

15-06-2026 15-06-2026 Favorit
Vând casă în Sfântu Ilie, cu mansardă nouă (250 metri pătrați), detalii la Tel.*
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