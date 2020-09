Caut o masina sa ma duca in Belgia

Caut o masina sa ma duca in Belgia (Beveren), la punct fix. Mentionez ca am un bagaj mai special, un caine de talie medie pe care trebuie sa-l iau cu mine. E destul de urgent, daca cineva are drum in directia aia, il rog sa sune la 0753796475.

Pret: 200€