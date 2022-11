Cautam tamplari-parchetari pentru un

Cautam tamplari-parchetari pentru un loc de munca in Franta, cu vacanta in perioada 19 dec 2022 - 8 ianuarie 2023 si continuare de la inceputul anului 2023.Se ofera cazare gratuita, transport de la cazare la locul de munca asigurat.Salariile variaza intre 2500-3000 euro.\r

Transportul din Romania spre Franta se va deconta in baza facturii, dupa o luna de munca, valoare maxima decontata fiind 250 de euro.\r

Se cauta persoane serioase, dornice de munca, cu experienta relevanta in domeniul tamplariei.Permisul de conducere categoria B reprezinta un avantaj.Relatii la telefon