Căutam un tânăr pe care să îl învățăm

Căutam un tânăr pe care să îl învățăm să devină Specialist în verificare telefoanelor Second Hand. Despre Yzzy.ro: Yzzy.ro este un site specializat în vânzarea de telefoane second hand. Suntem într-o continuă creștere și ne dorim să extindem echipa noastră cu un tânăr talentat și pasionat de tehnologie, care să ne ajute să creștem și mai mult. Cerințe: Studii superioare. Pasiune pentru tehnologie și telefoane mobile. Capacitatea de a distinge între diferite modele de iPhone și Samsung. Să fie dispus să învețe programul de verificare acreditat internațional pentru telefoane. Abilități de identificare a defectelor vizibile și atenție la detalii estetice. Abilități de fotografiere profesională a telefoanelor. Capacitatea de a lucra în echipă. Adaptabilitate la schimbări și dorința de progres. Dispoziția de a posta pe grupuri diverse telefoanele disponibile. Informare constantă despre noile modele de telefoane Apple și Samsung. Organizare și menținerea curățeniei spațiului de lucru zilnic. Respect față de membrii echipei. Responsabilități: Verificarea tuturor telefoanelor primite conform procedurii; Identificarea defectelor vizibile și evaluarea stării estetice. Fotografierea profesională a telefoanelor. Postarea telefoanelor pe diverse grupuri în timpul disponibil. Informarea continuă despre modelele noi de telefoane. Beneficii: Schemă de salarizare flexibilă și negociabilă, în funcție de implicarea ta. Reduceri la achiziții din firmă. Salariul brut este între 3700-5000 RON. Oferim training pentru acest job. Birou personal, laptop de ultimă generație cu monitor! Dacă ești interesat să te alături echipei noastre și să contribui la creșterea noastră continuă, te rugăm să ne trimiți CV-ul tău la adresa de email recrutare@yzzy.ro sau la numărul de telefon pe whatsapp 0747-374.268! Nu este un job sezonier. Este pentru minim un an de zile cu 8 ore pe zi! Locația : Centru, în interior Hotel Bucovina Severin Suceava! Jobul este pentru minim 1 an de zile, durează 3 luni să învățați ceea ce facem noi, bineînțeles ca plătim salariul și în perioada învățării! Abia așteptăm să te cunoaștem! *Yzzy.ro* - Telefoane Second Hand de Încredere.