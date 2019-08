Ce ai zice daca ai avea posibilitatea

Ce ai zice daca ai avea posibilitatea sa lucrezi o saptamana da si una nu. Iti surade ideea sa lucrezi doar 14 zile pe luna atunci ai gasit jobul potrivit. Mai multe detalii la nr. 0733869647. Cautam o persoana interesata sa vina sa ne ajute cu treburile casei. Experienta ca interna in menaj este necesara. Daca esti din alta localitate si iti doresti un job in Bucuresti in care sa ai inclusa cazare (camera si baie proprie, TV, internet), mancare, tableta, un salariu de pornire 1400 lei si in plus 300 lei pentru 2 transporturi pe luna, atunci asteptam vesti de la tine. In total 1700 lei pentru 14 zile lucrate. Peste 6 luni salariul creste cu 400 lei si ajunge la 2100 lei. Iar in ficare an creste cu 200 lei. Astfel dupa un an lucrat salariul este de 2300 lei. Transportul este platit separat deoarece noi locuim in Corbeanca. Din Bucuresti exista autobuz care circula des spre Corbeanca sau puteti veni cu microbuzul direct la aeroport. La nevoie se va sta cu cei 2 copii (care au 3 si 9 ani), in restul timpului acestia sunt la scoala si gradinita, apoi ne ocupam noi de ei. Cautam o persoana gospodina, desteapta care invata repede, organizata, meticuloasa, perfectionista, calma, echilibrata, afectoasa si care se poate plia dupa nevoile noastre. Deoarece noi suntem nefumatori ne dorim tot o persoana care nu fumeaza. Cerem aceste lucruri deoarece si noi suntem altfel de angajatori, respectam mult interna si o integram ca parte din familie. Speram sa fii tu persoana potrivita.