Dau in chirie apartament 2 camere,mobilat si utilat. Anuntul este valabil pentru studenti Apartamentul se afla la 3 minute de Universitate si este situat pe strada Universitatii. Telefon contact 0746062668

