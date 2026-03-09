|
Închiriez Vilă de cca. 750 mp cu Demisol, complet renovată, în cea mai nouă zonă a orașului Suceava, amplasată sus, cu o panoramă frumoasă a orașului. Dispune de Autorizație de Incendii, Sanitar-Veterinară, bucătărie profesională. \r\nAre o curte spațioasă, parcare pentru cca 15 mașini, permite acces atât pentru autoturisme cât și pentru mașini mari (TIR), grădină mare cu spațiu de joacă copii, mese și băncuțe pentru recreere, încălzire centrală pe gaz metan, Internet, Cablu TV. \r\nPretabil pentru: Grădiniță, școală, Azil bătrâni, centru de cazare de orice tip, Clinica medicală etc. \r\nPrețul nu conține TVA si este negociabil.\r\nLocația se află în: Bd.-ul Sofia Vicoveanca 18, E85 - ieșirea spre București/Fălticeni/Iași (spre viitoarea Autostradă), vis-à-vis de blocurile noi Twin Alexanderman, zonă cu numeroase firme, și activitate comercială intensă.
