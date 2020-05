De vanzare Vila noua in centrul

De vanzare Vila noua in centrul Sucevei, zona McDonald\\\\\\\'s/Fiziomed Vila in suprafata de 310mp, amplasata pe un teren de 521mp. Imobilul este format din 4 camere spatioase, cu dressinguri, 2 bai matrimoniale si 1 baie de serviciu. Fiecare camera, inclusiv baile au geamuri cu lumina naturala. Subsol partial cu beci din caramida. Sistem de supraveghere video si alarma. Centrala termica. Bucatarie noua. Aer conditionat. Totul este nou, vila a fost finalizata in luna mai 2020. 8 locuri de parcare in curte. PRET: 250.000 Euro + TVA Vila este pe firma. Tel contact: 0748239693

