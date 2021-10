Descriere loc de munca.Firma de

Descriere loc de munca.Firma de transport international din Suceava angajeaza SOFER profesionist pentru camion cat. C+E marfuri generale. Transporturile se fac pe ruta BELGIA-FRANTA.Cerinte: Posesor permis de conducere C+E, Card tahograf digital, Atestat marfuri generale, minim 1 an experienta in transport international de marfuri. Disponibilitate de lucru in Comunitate 8-12saptamani cu 2-4 saptamani de concediu. Se ofera salariu atractiv.Nu se schimba cap tractor sau semiremorca. Nu se lucreaza in echipaj.- se circula doar la program. Tel. 0741677406