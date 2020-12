Doamna de 58 de ani cu 12 de experienta

Doamna de 58 de ani cu 12 de experienta in îngrijirea de persoane in varsta caut un loc de munca in orasul suceava in îngrijirea unui batran(e) atat pe timp de zi cat si de noapte. Sunt serioasă și sociabilă. Elena nr tel 0757980048