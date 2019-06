FEREASTRA ABC , angajeaza , in conditii

FEREASTRA ABC , angajeaza , in conditii avantajoase :\r

Agent vanzari ,\r

Director vanzari , (obligatoriu experienta in domeniu )\r

Candidatul ideal :\r

- Reprezinta avantaj , experienta in vanzari sau intr-o firma , cu domeniu de activitate similar ,\r

- Abilitati de comunicare , relationare , prezentare , negociere , organizare si planificare ,\r

- Abilitati de convingere , perseverenta ,\r

- Persoana sociabila , hotarata , responsabila ,\r

- Studii medii ,\r

- Permis conducere categoria B .\r

\r

Fisa postului \r

- Munca de teren ,\r

- Prospectarea pietei , descoperirea zonelor cu potential ,\r

- Identificare si atragere de noi clienti , \r

- Extinderea portofoliului de clienti , ( persoane juridice / fizice ) ,\r

- Incheierea si semnarea contractelor ,\r

- Realizarea targhetului de vanzari impus ,\r

- Raportarea zilnica a activitatii ,\r

\r

Beneficii\r

- Pachet salarial bazat pe un salariu fix , plus comision din vanzari , masina , telefon , laptop ,\r

- Program flexibil ,\r

\r

In cazul in care , profilul tau corespunde celui de mai sus si , esti motivat sa te alaturi echipei noastre , aplica acum .