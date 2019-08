Firma de constructii si instalatii din

Firma de constructii si instalatii din Suceava, cu o vechime pe piata de 17 ani,angajeaza muncitori calificati si necalificati pentru a executa lucrari de constructii in Orasul Suceava (nu se fac deplasari in afara orasului).Se ofera:- Salarii motivante- Tichete de masa- Transport gratuit, se pune la dispozitia sefului de echipa o masina( ar fi preferabil o echipa de muncitori din aceeasi localitate, se accepta si meseriasi individuali din orice localitate care vor fi inclusi in formatiile deja existente).- Nu se lucreaza sarbatorile legale si cele religioase de peste an.- Program de lucru normal. TELEFON 0744972360