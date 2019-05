Garsoniera mare, decomandata 41 mp, cu

Garsoniera mare, decomandata 41 mp, cu balcon, bucatarie mare de 10 mp , cu plata in rate fara dobinzi, comisioane sau carte de munca situata intr-o cladire cu 3 etaje in zona rezidentiala, linistita cu parcare proprie la 1,2 km de centru Sucevei, linga Clinica Hereditas in Ipotesti. Pret final 33.000 euro cu avans de 10.000 euro si rate de 350 euro pe 5 ani si 4 luni. Tel 0744116286

