Grafician&Marketing Grupul Ana Rom

Grafician&Marketing Grupul Ana Rom angajeaza Specialist Grafica & Marketing Conditii: studii superioare; excelente cunostinte de operare PC ( Pachetul Office,Corel Draw si/sau Adobe) si de comunicare; rezistenta la stres.Cunostinte avansate de utilizare PC si experienta in domeniu constituie avantaj! Daca esti exceptional, te primim si fara experienta in domeniu! Descrierea jobului: Vei construi si vei urmari planul de activitati de marketing in conformitate cu specificul categoriilor; Vei propune metode de promovare sau alte actiuni in scopul cresterii vanzărilor, lichidarii stocurilor sau fidelizarii clientilor; Vei promova imaginea companiei si a serviciilor oferite; Vei cauta permanent cai de crestere a profitului pe fiecare categorie de serviciu/produs in parte; Vei implementa si dezvolta strategia de brand si de comunicare; Vei studia permanent piata si evolutia vanzarilor, pentru a cunoaste in orice moment situatia din piata; Vei monitoriza dezvoltarea competitorilor; Vei administra website-urile companiilor din grup: monitorizare si actualizare a informatiilor postate pe site, dar si pe conturile de social media. CV-urile se vor trimite prin email: manager@anaromsecurity.com