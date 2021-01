Granturi pt capital de lucru acordate

Granturi pt. capital de lucru acordate soc. CALEMIL ENA SRL\r

SC CALEMIL ENA SRL anunta lansarea pr. cu titlul \"Grant\" pr. nr. RUE 2340 inscris in cadrul Masurii \'\'Granturi pentru capital de lucru\'\', instituita prin OUG nr 130/2020.\r

Pr. se deruleaza pe o perioada de max. 12 luni, incepand cu data semnarii contr. de fin. cu Ministerul Ec., Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 30.12.2021.\r

Ob. pr. il reprez. sprijinirea soc. CALEMIL ENA SRL prin ajutor de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza form. elec. de inscriere si a doc. anexe, prin masura \'\'Granturi pt. capital de lucru\'\', implem. de catre Ministerul Ec., Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Ag. pentru IMM, Atragere de Invest. si Promov. Exportului (AIMMAIPE) in confor. cu preved. OUG nr. 130/2020 privind unele masuri pentru ac. de sprijin fin. din fonduri externe neramb., aferente Prog. Op. Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modif. ulterioare.\r

Pr. are printre principalele rezultate, urm.:\r

-mentinerea act. pe o perioada de minim 6 luni\r

-mentinerea nr. locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de min. 6 luni, la data acordarii granturilor\r

Val. pr. este de 126737,9925 lei(val. totala) din care: 110206,95 lei grant si 16531,0425 lei cofinantare.\r

Pr. cofinantat din Fondul European de Dezv. Reg. prin Prog. Op. Competitivitate 2014-2020.\r

Pers. de cont: Erhan Anca\r

Tel: 0723.691.632, erhananca@yahoo.com

