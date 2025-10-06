Inchiriez apartament 2 camere in mun. Suceava, str. Narciselor. Apartamentul este dotat cu toate utilitatile, are centrala termica si este foarte calduros. Dispune de internet wireless. Este situat aproape de Universitatea Suceava. Pret 300 euro/luna. Relatii la tel. 0749048052

