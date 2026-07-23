Închiriez apartament cu 2 camere, decomandat, pe termen lung, în Burdujeni, mobilat, utilat, curat, centrală pe gaz, 2 balcoane închise. Se află în apropiere de stație de autobuz, grădiniță, Școala Generală 10. #0744-273.636

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