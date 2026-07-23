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Anunturi - Închirieri - Locuinţe oferte - Închiriez apartament cu 2 camere

Închiriez apartament cu 2 camere

Închiriez apartament cu 2 camere, decomandat, pe termen lung, în Burdujeni, mobilat, utilat, curat, centrală pe gaz, 2 balcoane închise. Se află în apropiere de stație de autobuz, grădiniță, Școala Generală 10. #0744-273.636

Identificator: 1429629
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 23-07-2026
Expira la: 07-08-2026
Vizualizari: 18
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Închirieri - Locuinţe oferte



Închiriez garsonieră zona Burdujeni

23-07-2026 07-08-2026 Favorit
Închiriez garsonieră zona Burdujeni, Suceava, strada Mircea Damaschin, etaj 3 (spre stradă), mobilată și utilată. Preț 750 ron (+1 lună garanție).
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Închirieri - Locuinţe oferte

Dau spre închiriere

23-07-2026 23-07-2026 Favorit
Dau spre închiriere apartament 2 camere în zona Luceafărului, lângă Univ
Închirieri - Locuinţe oferte

Ofer spre închiriere

23-07-2026 23-07-2026 Favorit
Ofer spre închiriere, în Suceava, o cameră separată, complet mobilată și utila
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