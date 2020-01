Inchiriez spatiu comercial central, la

Inchiriez spatiu comercial central, la strada, situat in Suceava, Str. Mihai Viteazul, in apropiere de liceul Petru Rares (vis-a-vis de Spalatoria Elefenatul). Spatiul are o suprafata utila de 230 mp si este amplasat pe doua nivele. Dispune de doua grupuri sanitare, unul pe fiecare nivel. Pretabil pentru laborator analiza, cabinete medicale, restaurant,pub, birouri, cofetarie,patiserie,etc. Info supl 0742.781.720