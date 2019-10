Inciriez spatiu comercial central, la

Inciriez spatiu comercial central, la strada, situat in Suceava, Str. Mihai Viteazul, in apropiere de liceul Petru Rares (vis-a-vis de Spalatoria Elefenatul).\r

Spatiul are o suprafata utila de 230 mp si este amplasat pe doua nivele. Dispune de doua grupuri sanitare, unul pe fiecare nivel. Pretabil pentru restaurant,pub, birouri, cabinet,cofetarie,patiserie,etc. Info supl 0742.781.720