OCAZIE! Inchiriez spatiu comercial 240 mp amplasat pe doua niveluri str Mihai Viteazu, langa Old Times, vis a vis de spalatoria Elefantul.2800 ron/luna.\r

Tamplaria pvc a fost schimbata integral, instalatia electrica reinnoita in totalitate. Bransament electric monofazat si trifazat. Spatiul necesita imbunatatiri (glet,var,parchet,gresie,faianta), pe care trebuie sa si le asume chiriasul. . Perioada de gratie pana la finalizarea lucrarilor de renovare.\r

Pretabil pentru orice tip de activitate: birou, salon, cabinet, patiserie,magazin, etc.\r

Cautam persoane serioase pe termen mediu/lung.Se oferă contract inchiriere inregistrat la ANAF.\r

Plata chiriei o luna in avans.0742781720