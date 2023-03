OVITECH angajeaza technician/inginer

OVITECH angajeaza technician/inginer sisteme de securitate.\r

Activitatile de baza constau in:\r

\r

 Instalare sisteme de securitate (video, efractie, control acces)\r

 Instalare de sisteme de detectie si semnalizare la incendiu, sisteme de ventilatie pentru evacuarea fumului\r

 Cablare si instalare retele structurate pe cupru si fibra optica (mufari, configurare echipamente, suduri F.O.)\r

 Instalare sisteme automatizari\r

\r

Cerinte:\r

 Se solicita abilitati practice si teoretice de electrotehnica/electronica (bazele electrotehnicii, dispozitive electronice, masurari electrice, retele de calculatoare).\r

 Experienta in domeniu minim 2 ani\r

 Permis de conducere cat. B – cerinta obligatorie.\r

\r

Avantaje:\r

 Salariu negociabil in functie de performanta si abilitati\r

 Bonuri de masa, tichete cadou\r

 Alte avantaje stipulate in codul muncii\r

\r

Nu se accepta persone cu cazier!!!\r

Oferim si cerem seriozitate din partea celor interesati!!!!\r

Pentru informatii suplimentare si depunere cv-uri:\r

Tel: 0767 467281\r

E-mail: office@ovitec.ro\r

Str. Calea Unirii 32, loc. Suceava