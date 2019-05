OVITECH angajeaza:rnrn-

OVITECH angajeaza: - Electrician si tehnician sisteme de securitate - Absolvent inginerie electrica sau student an terminal. - Personal cu abilitati practice si inclinatii spre domeniul vizat Sunt necesare abilitati practice si notiuni de electronica/electrotehnica si/sau retelistica. Activitatea de baza: instalare, punere in functiune si intretinere: - siteme de securitate (detectie incendiu, cctv, alarmare, control acces) - retele LAN cupru sau fibra optica (montaj, configurare echipamente conexe, suduri FO) - instalatii de automatizare (cai de acces, procese industriale, etc.) - proiectare CAD 2D. (AutoCAD) Experienta anterioara constituie un avantaj Calificare la locul de munca sau prin cursuri de profil, platite de angajator. Oferim salar negociabil fc. de performante si bonuri de masa. Oferim si cerem seriozitatea din partea celor interesati. Nu se accepta persoane cu cazier. Conditie obligatorie: permis cat.B. CV-urile se trimit la: ovitecsuceava@gmail.com Tel: 0767.467281