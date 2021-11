Partener OMV, angajez casier pentru

Partener OMV, angajez casier pentru statia din Burdujeni, strada Cuza Voda, nr. 65, Suceava. \r

Mediu de lucru placut, motivant, program de lucru flexibil, salarizarea in media pietii, bonuri de masa, plus alte bonusuri in functie de performanta. Calificarea necesara se obtine la locul de munca. Puteti depune CV-ul direct la statia OMV din Burdujeni, sau pe adresa stefyil@yahoo.com. Relatii la tel. 0731308778.