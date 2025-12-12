Anunturi Online Monitorul de Suceava
Anunturi - Imobiliare - Vânzări ap 2 camere - Persoană fizică vând apartament cu 2

Persoană fizică vând apartament cu 2

Persoană fizică vând apartament cu 2 camere, decomandat, situat în Burdujeni – zona Cuza Vodă 3, Suceava. Pentru detalii și vizionări: 0747.524.886.\r\n\r\nApartamentul are o suprafață de 51 mp și este situat la etajul 1 din 4, într-un bloc construit în 1986, izolat atât interior, cât și exterior. Compartimentarea este eficientă și oferă confort: living generos, dormitor, bucătărie închisă cu cămară și baie. Orientarea Sud–Nord asigură lumină naturală pe tot parcursul zilei.\r\n\r\nSe vinde mobilat și utilat, fiind ideal pentru mutare imediată. Bucătăria este spațioasă, dotată cu mobilier MDF aproape nou și electrocasnice moderne: mașină de spălat cu uscător Hotpoint Ariston, combină frigorifică Hotpoint Ariston, plită și cuptor incorporabile Teka, hotă telescopică Teka. Livingul și dormitorul sunt amenajate cu mobilier din lemn masiv, în stare foarte bună.\r\n\r\nApartamentul dispune de centrală termică pe gaz, două boxe pentru depozitare și loc de parcare liber în fața blocului, cu posibilitate de rezervare prin primărie.\r\n\r\nZona este foarte bine deservită: Lidl la 5 minute de mers pe jos, piața la 5 minute și două stații de autobuz la aproximativ 5 minute.\r\n\r\nPreț: 72,500 preț fix\r\nMutare imediată.

Pret: 72 500€
Identificator: 1423047
Tip anunt: Premium
Zona: Burdujeni
Adaugat la: 14-12-2025
Expira la: 29-12-2025
Vizualizari: 26
