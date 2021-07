Persoana fizica vand garsoniera in bloc

Persoana fizica vand garsoniera in bloc nou, str. Narciselor, nr. 5H, etaj 7 mansarda, 38 mp, mobilata si utilata cu produse de calitate. Baia, holul si spatiul comun living- bucatarie sunt placate complet cu faianta si gresie portelanata de lux Venice, cada este cu hidromasaj fabricata in Korea de sud, lustrele au 7 combinatii de lumina cu leduri albe, rosii si albastre, mobila de dormitor este din colectia de lux Stylius culoare cires antic, cuptorul cu microunde cantareste 25 kg, hota este de mare putere Cata etc. Tel. 0749100941.

Pret: 38 000€