Proprietar, ofer spre vanzare

Proprietar, ofer spre vanzare apartament cu 2 camere modern, complet mobilat si utilat , in statiunea turistica Gura Humorului. \\\\r\\\

Localizat pe Bulevardul Bucovina la 3 minute de centrul orasului. Blocul are izolatie exterioara separata in 2015, scara blocului renovata recent. Dispune de instalatie separata sanitara pentru evitarea inundatiilor. \\\\r\\\

Compartimentat astfel: bucatarie modificata foarte mare, living, dormitor , baie si hol. \\\\r\\\

Toate renovarile sunt recente in stil modern: centrala proprie cu calorifere noi, parchet MDF, geamuri termopan, usi noi) Bucatarie: mobila noua, electrocasnice noi: cuptor electric, plita electrica, hota ,frigider, masina de spalat. \\\\r\\\

Se vinde exact ca in poze, complet mobilat (inclusiv perdele, covoare) si cu toate electrocasnicele mentionate. \\\\r\\\

Va rugam sa nu deranjati inutil!\\\\r\\\

Contact mesaj/ Whatsapp sau telefon: 0740 467 217

Pret: 36 500€