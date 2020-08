Proprietar, vând in Suceava zona

Proprietar, vând in Suceava zona Marasesti, apartament decomandat cu 3 camere, 60 mp cu intrare din casa scarii plus extindere windfang 8 mp cu intrare din strada plus terasa acoperita si spatiu verde cu gard metalic. Spatiu de depozitare sub terasa

Pret: 71 500€