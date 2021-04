SC EDYMAR BRAND SRL PLESA, cu sediul in

SC EDYMAR BRAND SRL PLESA, cu sediul in sat Plesa, com Manastirea Humorului, nr 63, jud Suceava inregistrata la Registrul Comertului sub nr J33/781/15.04.2021, CUI 44123668, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea Pret: 0€