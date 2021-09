SC angajeaza contabil/economist cu

SC angajeaza contabil/economist cu experienta \\r\

Candidatul ideal\\r\

- studii superioare de specialitate\\r\

- minim 4 ani experienta pe o pozitie similara\\r\

- certificarea CECCAR se considera avantaj\\r\

- cunostinte operare PC: MS Office, programe de contabilitate\\r\

- experienta in lucrul cu gestiuni\\r\

- cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil\\r\

- identificarea problemelor potentiale si implementarea solutiilor\\r\

- receptivitate, spirit de echipa, dispus la colaborare;\\r\

\\r\

Descrierea jobului\\r\

-consultanta in organizarea contabilitatii financiare\\r\

- evidenta contabila completa de tinut - balanta contabila, registru jurnal, jurnal vanzari si cumparari, declaratii lunare,registru impozit pe profit,registru inventar,revisal,banca,casa etc.\\r\

- verificarea si inchiderea TVA conform cerintelor / legislatiei locale\\r\

- declaratii financiare, bilant, rapoarte de profit si pierdere, date informative\\r\

- inregistreaza si verifica din punct de vedere contabil si fiscal operatiunile de gestiune in sistemul informatic\\r\

- verifica inregistrarea extrabilantiera a obiectelor de inventar date in folosinta\\r\

- pontaje, dosare personal; - inregistrarea zilnica a documentelor financiar contabile\\r\

- relationare si raportare cu institutiile statului\\r\

- cunoasterea programului Saga si Nexus constituie un avantaj\\r\

- cunostinte cu privire la contabilitatea pentru productie-0721933480