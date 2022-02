SCLF BUCOVINA SA cu sediul in

SCLF BUCOVINA SA cu sediul in localitatea Campulung Moldovenesc str.Calea Transilvaniei nr.43 organizeaza licitatie de vanzare pentru spatiul \"Depozit marfa\"situat in strada Prieteniei nr.5 Campulung Moldovenesc.Licitatia va avea loc in data de 02.03.2022 la ora 10.In caz de neadjudecare se va relua in data de 09.03.2022 ora 10.

Pret: 0€