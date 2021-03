Saunaclub in Kantonul Schwyz, Elvetia

Saunaclub in Kantonul Schwyz, Elvetia, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Oferim permis de munca, cazare gratuita si zilnic cina gratuita in Restaurantul Clubului. Castiguri lunare intre 5000 – 22000 Franci!Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana, rusa, engleza, germana! Tel/Whatapp/viber: +41764737106